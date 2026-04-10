Белый дом уличил Джорджа Клуни в «отвратительной игре» за критику Трампа: что не понравилось звезде Голливуда

В ответ президент США Дональд Трамп назвал американского журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит. По словам главы Белого дома, Карлсон постоянно ему звонит, но он не отвечает на его звонки. Все потому, что Трампу нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками.