Белый дом уличил Джорджа Клуни в «отвратительной игре» за критику Трампа: что не понравилось звезде Голливуда

Голливудский актер Джордж Клуни является «военным преступником» и ведет «отвратительную игру» в отношении президента США Дональда Трампа, критикуя его. Об этом в соцсети Х написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.
«Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни — своими ужасными фильмами и отвратительной актерской игрой», — написал представитель вашингтонской администрации.
Накануне оскароносный актер Джордж Клуни резко раскритиковал слова президента США во время выступления перед итальянскими школьниками. По его мнению, угроза уничтожить иранскую цивилизацию переходит все границы и это — военное преступление.
Отметим, реакция мировых лидеров и общественных деятелей на действия американского лидера в Иране часто представляет собой критические замечания. Так, с недавних пор Папа Римский Лев XIV начал резко критиковать президента США Дональда Трампа. Лев стал открыто высказываться по вопросам иммиграции и конфликтов и все чаще выступает против войны с Ираном.
Недавно американский журналист Такер Карлсон отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома назвал «победой» Вашингтона перемирие с Ираном. Однако журналист усомнился в этом утверждении. Он считает, что США потерпели поражение.
В ответ президент США Дональд Трамп назвал американского журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит. По словам главы Белого дома, Карлсон постоянно ему звонит, но он не отвечает на его звонки. Все потому, что Трампу нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками.
Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что агрессия США в отношении Ирана в момент переговоров по Ближнему Востоку вызывает вопросы к американской дипмиссии. По словам главы МИД, Вашингтон подставил своих арабских союзников, начав агрессию против Тегерана. Пренебрежение президента США Дональда Трампа к международному праву, как отметил Лавров, также не вызывает одобрения.
А вот от президента Франции Эммануэля Макрона Трампу резкая критика досталась за то, что тот подрывает НАТО.