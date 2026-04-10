В Иркутск доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Напомним, в областном центре на финальной стадии находится подготовка к празднику Светлой Пасхи и весны, посвященному главному христианскому событию — Воскресению Христову. Так, 12 апреля в центре столицы Приангарья пройдет Крестный ход (0+), а у памятника Александру III — Байкальский Пасхальный фестиваль (0+). Также накануне и в этот день во всех храмах пройдут службы, сообщает пресс-служба мэрии города.