В Иркутск доставят Благодатный огонь из Иерусалима

IrkutskMedia, 10 апреля. В Иркутск будет доставлен Благодатный огонь, ежегодно сходящий в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме перед праздником православной Пасхи, сообщает фонд Андрея Первозванного. Это является частью церковной традиции и символизирует для верующих свет воскресения Иисуса Христа.
Напомним, в областном центре на финальной стадии находится подготовка к празднику Светлой Пасхи и весны, посвященному главному христианскому событию — Воскресению Христову. Так, 12 апреля в центре столицы Приангарья пройдет Крестный ход (0+), а у памятника Александру III — Байкальский Пасхальный фестиваль (0+). Также накануне и в этот день во всех храмах пройдут службы, сообщает пресс-служба мэрии города.
Вопросы обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в ближайшие выходные обсудили на совместном заседании городских комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. Совещание с участием руководителей структурных подразделений администрации Иркутска, представителей правоохранительных органов и пожарного надзора провёл вице-мэр Сергей Кладов.