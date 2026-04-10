В Хабаровском крае предпринимательницу наказали за работу мигранта

В Хабаровском крае предпринимательницу наказали за нарушение миграционного законодательства, — сообщает канал «Суды Хабаровского края».
Речь идёт о деле, которое рассмотрел Верхнебуреинский районный суд. Как установлено, индивидуальный предприниматель привлекла к работе гражданина Узбекистана. Мужчина выполнял укладку плитки возле магазина, хотя оформленный у него патент позволял работать только в качестве подсобного рабочего.
На первый взгляд — разница в формулировках. Но по закону это уже другое поле ответственности. Работодатель не имеет права привлекать иностранного работника к деятельности, не указанной в его разрешительных документах. В данном случае фактические обязанности вышли за рамки разрешённой профессии.
Суд признал предпринимательницу виновной по административной статье и назначил штраф в размере 125 тысяч рублей. При вынесении решения учли смягчающие обстоятельства, однако это не освободило от наказания.
Попытка обжаловать постановление результата не дала. Вышестоящая инстанция оставила решение без изменений, подтвердив правомерность штрафа.
Такие дела — не редкость: рынок труда любит простоту, а закон — точность. И если в документах написано одно, а на деле выходит другое, расплачиваться приходится рублём.