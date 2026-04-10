Названы самые популярные у россиян пароли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самыми популярными паролями у россиян являются простые числовые комбинации, слова типа «password», имена, фамилии и бренды.
Об этом рассказал РИА Новости эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев: «В топе неизменно оказываются: последовательности (123456, 123456789), qwerty, qwerty123, а также слово “password” и его варианты».
По его словам, часто россияне в качестве пароля используют имена, фамилии, бренды (например, admin, user, vkontakte, mail), а также годы рождения (1989, 2001) и простые комбинации (111111, 000000).
Также в стране распространены пароли, содержащие названия городов, имен детей или домашних питомцев, и слова на русском языке, написанные латиницей.