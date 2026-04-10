В Челябинске вспомнили о плюсах и минусах стационарной связи

На фоне периодических сбоев в работе мобильных сетей и ограничений интернета в России вновь заговорили о преимуществах стационарной телефонной связи. В Челябинской области ажиотажного спроса на подключение пока не наблюдается, передает корреспондент радио BFM74.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал стационарный телефон «запасным колесом», которым можно воспользоваться раз в несколько лет, но который гарантирует связь в критический момент.
«Пожилой человек может потерять мобильный телефон, забыть, где он лежит, а по стационарному он всегда вызовет врача или позвонит членам своей семьи», — пояснил Михаил Осеевский.
Он добавил, что на инфраструктуре компании до сих пор работают 6 миллионов стационарных аппаратов.
В свою очередь, главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ подтвердил, что классическая проводная связь более устойчива к ограничениям и сбоям, и напомнил о ее недостатке.
«Классические услуги стационарной телефонии не настолько хорошо и качественно могут предоставить сервис по отслеживанию и таргетированию звонков, как IP-сервисы», — отметил Кущ.
По его словам, массовый переход на фиксированную связь не является панацеей, хотя в качестве резервного канала она вполне может быть полезна.
В Челябинске подключение стоит чуть более тысячи рублей. Повышения спроса на установку в городе нет — нас ограничения мобильной связи затрагивают в меньшей степени, чем жителей других городов.