На Черноморском побережье России вода пока не нагревается

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Вода на Черноморском побережье России пока не нагревается, максимальная температура составляет 12 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Что касается температуры воды на курортах, Ялта, Алушта — 10 градусов; Евпатория, Феодосия, Анапа — 11; Геленджик, Туапсе и Сочи — 12», — сказала Макарова.
Она добавила, что температура воды в Балтийском море в районе Калининграда — 6 градусов, в Ейске, в Азовском море, — 9. Эти показатели практически не отличаются от тех, что были неделей ранее.