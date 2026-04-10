По льду Байкала начнут прокладывать трассы до туристических объектов

Власти разработают соответствующий законопроект.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 апреля. В Иркутской области разработают законопроект, регулирующий выезд колесной техники на лед Байкала. Как сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Кобзев, на озере предполагается обустроить специальные трассы, ведущие к туристическим объектам.

Реформы начали прорабатывать на фоне февральской трагедии.

Агентство сообщало, что 44-летний водитель УАЗа, перевозивший иностранных туристов, угодил в расщелину. В результате «буханка» затонула вместе с людьми. Спастись удалось только одному человеку — 31-летнему мужчине. Все остальные — семь туристов, в том числе ребенок, и водитель погибли. Следователи расследуют два уголовных дела по факту происшествия, в том числе по статье о халатности. В настоящее время доказано, что житель Хужира является организатором и координатором нелегальных перевозок туристов. С таких экскурсий он имел основной доход.