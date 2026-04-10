За неуплату алиментов житель Усть-Илимска получил 280 часов исправительных работ

IrkutskMedia, 10 апреля. Городской суд Усть-Илимска вынес вердикт по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в систематической неуплате алиментов на содержание своего 16-летнего сына. За полтора года сумма долга превысила 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Судом было установлено, что фигурант систематически не выполнял судебное решение от 2009 года, обязывающее его перечислять четверть личного дохода на содержание своего ребёнка. С апреля 2024 по август 2025 года мужчина не выплатил более 380 тысяч рублей на нужды 16-летнего сына и не оказывал ему никакой иной поддержки. В прокуратуре региона отметили, что отец не был нигде трудоустроен и не предпринял никаких шагов для регистрации в службе занятости для помощи своей семье.
Несмотря на то, что ранее осужденный уже привлекался к административной ответственности за уклонение от своих обязанностей по выплатам на ребёнка, мужчина продолжал игнорировать свои обязанности без видимой на то причины.
В итоге общий долг по алиментам достиг суммы, превышающей 1,7 млн рублей. Фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учёл все обстоятельства дела и назначил мужчине 280 часов обязательных работ по месту, которое определит администрация Усть-Илимска.
