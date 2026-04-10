За неуплату алиментов житель Усть-Илимска получил 280 часов исправительных работ

Судом было установлено, что фигурант систематически не выполнял судебное решение от 2009 года, обязывающее его перечислять четверть личного дохода на содержание своего ребёнка. С апреля 2024 по август 2025 года мужчина не выплатил более 380 тысяч рублей на нужды 16-летнего сына и не оказывал ему никакой иной поддержки. В прокуратуре региона отметили, что отец не был нигде трудоустроен и не предпринял никаких шагов для регистрации в службе занятости для помощи своей семье.