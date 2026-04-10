Новосибирский колледж, где в январе случился пожар, отремонтируют почти за пять с половиной миллионов рублей

Необходимость в масштабном обновлении интерьеров возникла после чрезвычайного происшествия, случившегося в этих стенах минувшей зимой. 23 января 2026 года в одном из кабинетов на третьем этаже вспыхнул огонь. Благодаря слаженным и быстрым действиям сотрудников колледжа и прибывших пожарных подразделений, из задымлённого строения в кратчайшие сроки эвакуировали около пятисот человек, среди которых подавляющее большинство составляли студенты — четыреста двадцать восемь учащихся.