Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский колледж, где в январе случился пожар, отремонтируют почти за пять с половиной миллионов рублей

В Новосибирске стартовал поиск подрядчика для проведения капитального ремонта в здании колледжа питания и сервиса. Учебное заведение, расположенное на улице Зорге в доме номер два, объявило соответствующую закупку. Начальная стоимость контракта составляет 5 миллионов 398 тысяч 677 рублей и 87 копеек.

Источник: Сиб.фм

Согласно условиям тендера, строителям предстоит привести в порядок помещения в так называемых зонах номер два и номер три. Приём заявок от желающих взяться за эту работу продлится до 16 апреля 2026 года. Финансирование и проведение работ предусмотрено проектной документацией с шифром 3/УМТБ.2026, датированной восемнадцатым марта текущего года.

Необходимость в масштабном обновлении интерьеров возникла после чрезвычайного происшествия, случившегося в этих стенах минувшей зимой. 23 января 2026 года в одном из кабинетов на третьем этаже вспыхнул огонь. Благодаря слаженным и быстрым действиям сотрудников колледжа и прибывших пожарных подразделений, из задымлённого строения в кратчайшие сроки эвакуировали около пятисот человек, среди которых подавляющее большинство составляли студенты — четыреста двадцать восемь учащихся.

После того как пламя сбили, специалисты МЧС занялись разбором обгоревших и ослабленных огнём конструкций. На месте пожара демонтировали пришедшие в негодность куски напольного покрытия и перекрытий, а все уцелевшие несущие элементы обильно пролили водой. Эта мера предосторожности позволила полностью исключить риск скрытого тления и обеспечить безопасность здания перед началом восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ремонт моста через Тулу выполнили на 43 процента.