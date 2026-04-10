Новосибирский колледж, где в январе случился пожар, отремонтируют почти за пять с половиной миллионов рублей

Согласно условиям тендера, строителям предстоит привести в порядок помещения в так называемых зонах номер два и номер три. Приём заявок от желающих взяться за эту работу продлится до 16 апреля 2026 года. Финансирование и проведение работ предусмотрено проектной документацией с шифром 3/УМТБ.2026, датированной восемнадцатым марта текущего года.
Необходимость в масштабном обновлении интерьеров возникла после чрезвычайного происшествия, случившегося в этих стенах минувшей зимой. 23 января 2026 года в одном из кабинетов на третьем этаже вспыхнул огонь. Благодаря слаженным и быстрым действиям сотрудников колледжа и прибывших пожарных подразделений, из задымлённого строения в кратчайшие сроки эвакуировали около пятисот человек, среди которых подавляющее большинство составляли студенты — четыреста двадцать восемь учащихся.
После того как пламя сбили, специалисты МЧС занялись разбором обгоревших и ослабленных огнём конструкций. На месте пожара демонтировали пришедшие в негодность куски напольного покрытия и перекрытий, а все уцелевшие несущие элементы обильно пролили водой. Эта мера предосторожности позволила полностью исключить риск скрытого тления и обеспечить безопасность здания перед началом восстановительных работ.
