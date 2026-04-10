В День космонавтики на телебашнях Иркутска и Братска включат праздничную подсветку

Иркутская область, НИА-Байкал — 12 апреля в честь 65-й годовщины первого полета человека в космос филиал РТРС «Иркутский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на двух телебашнях региона.

Источник: НИА Байкал

На световом панно появится обратный отсчет, надпись «Поехали!» и изображение взлетающей ракеты «Восток». На фоне мерцающих звезд будет красоваться надпись «12 апреля — День космонавтики» и поток падающих звезд. Праздничная подсветка будет работать с 21:00 до 23:00 местного времени, как сообщает пресс-служба областного правительства.

На Останкинской телебашне до 12 апреля пройдет Неделя космоса. Гостей ожидает насыщенная программа, включая тематический поздравительный ролик на медиафасаде.

В акции также участвуют башни и мачты следующих городов:

  • Астрахань.

  • Благовещенск.

  • Биробиджан.

  • Великий Новгород.

  • Воронеж.

  • Казань.

  • Кызыл.

  • Майкоп.

  • Мурманск.

  • Нальчик.

  • Нижний Новгород.

  • Новосибирск.

  • Омск.

  • Оренбург.

  • Пенза.

  • Пермь.

  • Ростов-на-Дону.

  • Самара.

  • Санкт-Петербург.

  • Саранск.

  • Саратов.

  • Симферополь.

  • Смоленск.

  • Сочи.

  • Тамбов.

  • Тверь.

  • Улан-Удэ.

  • Уфа.

  • Челябинск.

  • Черкесск.

  • Ярославль.

  • Якутск.

и других городов.