В День космонавтики на телебашнях Иркутска и Братска включат праздничную подсветку

На световом панно появится обратный отсчет, надпись «Поехали!» и изображение взлетающей ракеты «Восток». На фоне мерцающих звезд будет красоваться надпись «12 апреля — День космонавтики» и поток падающих звезд. Праздничная подсветка будет работать с 21:00 до 23:00 местного времени, как сообщает пресс-служба областного правительства.
На Останкинской телебашне до 12 апреля пройдет Неделя космоса. Гостей ожидает насыщенная программа, включая тематический поздравительный ролик на медиафасаде.
В акции также участвуют башни и мачты следующих городов:
Астрахань.
Благовещенск.
Биробиджан.
Великий Новгород.
Воронеж.
Казань.
Кызыл.
Майкоп.
Мурманск.
Нальчик.
Нижний Новгород.
Новосибирск.
Омск.
Оренбург.
Пенза.
Пермь.
Ростов-на-Дону.
Самара.
Санкт-Петербург.
Саранск.
Саратов.
Симферополь.
Смоленск.
Сочи.
Тамбов.
Тверь.
Улан-Удэ.
Уфа.
Челябинск.
Черкесск.
Ярославль.
Якутск.
и других городов.