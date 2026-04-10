Играл, умирая от рака: актер Яковлев из «Морских дьяволов» ушел в 74 года

9 апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев. О том, каким он был и что стало причиной смерти, aif.ru рассказали коллеги актера.
Трагедия, скрытая за кулисами: борьба с болезнью.
Как рассказал заслуженный артист России Сергей Попков, коллега и сосед по гримерке, Виктор Яковлев заподозрил неладное прошлым летом. Обратившись к врачам, актер получил тяжелый онкологический диагноз. Яковлев проходил лечение и, пока хватало сил, продолжал выходить на сцену.
«Он продолжал работать, в декабре прошел последний показ спектакля “Соседи” с его участием», — поделился Попков.
Вскоре состояние актера ухудшилось.
«В конце февраля я ему помогал, отвозил на химиотерапию. Он очень сильно похудел, с трудом ходил. Мы в театре понимали, что состояние тяжелое, но все равно его смерть стала большим ударом», — добавил актер.
Творческий путь: полвека на сцене и работа в кадре.
Виктор Яковлев был верен Псковскому театру драмы на протяжении практически всей своей карьеры. За почти полвека службы он создал десятки уникальных образов, став важной частью труппы и истории самого театра.
«Мы играли в одних спектаклях. Например, в “Цыганах” по Пушкину он играл старика, я играл Алеко. Последний спектакль был “Соседи”, он сапожника играл, а я пенсионера, такого работника культурного фронта. Он был замечательным партнером, очень чутко относился к слову. Для него слово — это всегда было действие. Последние 20 лет мы в одной гримерке сидели. Случалось, спорили, ссорились, мирились. В гримерке на стенах его афиши остались, а его уже нет», — поделился Попков.
Широкую известность Яковлеву принес кинематограф. Зрители запомнили его по ролям в популярных сериалах: «Улицы разбитых фонарей-15», «Морские дьяволы. Особое задание», «Адвокат-7», «Закон тайги», а также «Формула преступления-2». Всего на счету артиста более 20 работ в кино.
«Замечательный партнер»: каким Яковлева запомнили коллеги.
Для тех, кто работал с Виктором Николаевичем рядом, он был не просто коллегой, а учителем и наставником.
«Мне повезло поработать с Виктором Николаевичем над спектаклем “Каинова печать” и даже эта одна работа оставила сильное впечатление. Он был большим профессионалом, с ним всегда было что играть на сцене. Не боялся спорить с режиссёром и отстаивал своё понимание роли это вызывало уважение», — поделился актер Алексей Ухов.
«Виктор Николаевич прослужил только в нашем театре почти полвека. Соответственно, переоценить его роль в судьбе самого театра, в становлении более молодых артистов практически невозможно. Это Большой Артист, который своим ежедневным примером вдохнолял, озадачивал, учил. Я работаю в театре всего 12 лет, но мне посчастливилось видеть Виктора Николаевича в работе, на репетициях; посчастливилось спорить с ним, посчастливилось учиться у него. Это совершенно бесценно для меня, как для человека без профильного образования. Это хорошо, что я не раз и не два успел его за эти наши пикировки поблагодарить. И даже пару раз заработать его похвалу. К сожалению, эту утрату театру никто не восполнит», — добавил актер Денис Кугай.
Человек большой души: вера, семья и «Библиотеатр».
Коллеги отмечают, что Виктор Яковлев был глубоко верующим человеком, любящим мужем и отцом.
«Он был православным человеком, глубоко верующим. Помогал служить в церкви, был, если не путаю, старостой. Многодетный отец, вырастивший прекрасных творческих детей. Его сын, Николай Яковлев, работает в Питере. Дочери тоже выбрали творческий путь, они выбрали музыку», — рассказал Сергей Попков.
Виктор Яковлев и его супруга организовали в областной библиотеке «Библиотеатр».
«В рамках этого проекта прошло много программ поэтических. У него были планы, хотела сделать программы по библии, театру. Печально, что уходит поколение со старой школой, с театральными традициями», — заключил Сергей Попков.