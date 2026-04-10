Британцы в панике: русский корабль распугал англичан в Ла-Манше

Пролив Ла-Манш, один из самых оживленных морских путей мира, стал ареной демонстрации военно-морской мощи РФ. На этот раз в центре внимания оказалась работа российского фрегата «Адмирал Григорович». Корабль взял под охрану два танкера с нефтью и провел их через воды, которые контролируются силами Великобритании.
Несмотря на громкие заявления премьер-министра Британии Кира Стармера о возможной блокировке «теневого флота» РФ, британский корабль ВМС, следовавший за караваном, не решился на вмешательство. Англичане предпочли наблюдать на дистанции, не вступая в прямой контакт.
Страх Лондона перед оружием РФ.
Почему же Королевские ВМС не рискнули воспользоваться моментом? Ответ на этот вопрос в беседе с aif.ru дал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сдерживающим фактором стало присутствие на борту фрегата современного вооружения, готового к немедленному применению.
«Если бы фрегат применил оружие при нападении, то последствия были бы серьезные, — заявил Дандыкин. — А кто в ООН или морском праве говорит, теневой это флот или не теневой? Поэтому фрегат сопроводил корабли, а англичане умылись».
Эксперт напомнил, что это не единичный случай сопровождения судов с углеводородами. «Танкер, который шел на Кубу, тоже сопровождали. И там тоже понаблюдали со стороны», — сказал Дандыкин.
Прорыв блокады Кубы «Анатолием Колодкиным».
Упомянутая Дандыкиным ситуация произошла несколько недель назад. В конце марта российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тыс. баррелей нефти на борту совершил рискованный переход через Атлантику, направляясь в обход американской блокады на Кубу. В наиболее уязвимом месте маршрута — при проходе через Ла-Манш — его безопасность обеспечивал российский военный корабль.
Безопасность танкера обеспечивал корвет Балтийского флота «Сообразительный». Именно это присутствие заставило Королевские ВМС Великобритании, отслеживавшие судно на протяжении 48 часов, отказаться от каких-либо враждебных действий.
Как только опасная зона осталась позади и танкер вышел в открытую Атлантику, военное сопровождение покинуло его, и дальнейший путь к «острову свободы» «Анатолий Колодкин» продолжил самостоятельно.
Позиция Кремля и новые правила.
Действия «Адмирала Григоровича» — являются реализацией государственной стратегии по защите российских танкеров. Военный эксперт Дандыкин напомнил слова председателя Морской коллегии, помощника президента РФ Николая Патрушева о том, что корабли ВМФ будут системно сопровождать торговые суда, защищая национальные экономические интересы.
«Такие возможности есть и у Балтийского, и у Северного флота, — отметил Дандыкин. — Теперь они побаиваются захватывать наши танкеры. Потому что это вообще недопустимо, это наша территория. Они понимают, что последствия будут серьезные».
В Кремле, комментируя инцидент, подтвердили, что Россия вправе принимать меры по защите своих экономических интересов после случаев, когда им наносили ущерб.