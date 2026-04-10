Эксперт Шахмарданов рассказал, из-за чего возникает аллергия после COVID-19

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Аллергия действительно может возникать после перенесенного COVID-19, это происходит из-за того, что вирус оказывает серьезное влияние на иммунную систему, он активирует тучные клетки и вызывает мощный выброс сигнальных молекул воспаления, которые переключают иммунный ответ в сторону аллергического. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«Многие мои пациенты, которые раньше спокойно переносили цветение, после перенесенного COVID-19 вдруг начинают чихать, кашлять и жаловаться на зуд в глазах весной. Это не совпадение. Вирус SARS-CoV-2 действует как “спусковой крючок” для нашей иммунной системы. Вирус заставляет особые клетки иммунитета (тучные клетки) выбрасывать в кровь гистамин — главное вещество, отвечающее за симптомы аллергии», — сказал Шахмарданов.
Он отметил, что есть и другой механизм воздействия вируса на организм человека — «иммунологический хаос». В этом случае инфекция вызывает мощный выброс сигнальных молекул воспаления (цитокинов), которые переключают иммунный ответ в сторону аллергического (так называемый Th2-сдвиг). Организм начинает «перестраховываться» и видеть угрозу в безобидных белках пыльцы.
По словам Шахмарданова, есть данные, что у некоторых людей развивается идиопатическая крапивница (спонтанные высыпания без видимой причины) именно после коронавирусной инфекции.
Ранее в сети появилась информация, что россияне, переболевшие субвариантом «омикрона», штаммом Stratus, начали жаловаться на активизацию аллергии.