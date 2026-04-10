Эксперт Шахмарданов рассказал, из-за чего возникает аллергия после COVID-19

«Многие мои пациенты, которые раньше спокойно переносили цветение, после перенесенного COVID-19 вдруг начинают чихать, кашлять и жаловаться на зуд в глазах весной. Это не совпадение. Вирус SARS-CoV-2 действует как “спусковой крючок” для нашей иммунной системы. Вирус заставляет особые клетки иммунитета (тучные клетки) выбрасывать в кровь гистамин — главное вещество, отвечающее за симптомы аллергии», — сказал Шахмарданов.