В Железногорске перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков, изъято около 25 кг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске сотрудники полиции пресекли крупную поставку наркотиков и задержали 49-летнюю жительницу Уфы, подозреваемую в их распространении.
По данным оперативников, женщина прибыла в Красноярский край на автомобиле Audi для организации сбыта. Ее задержали у КПП № 2 ЗАТО Железногорск при попытке разместить закладки. В машине нашли более 1,6 кг гашиша и марихуаны.
В лесу неподалеку полицейские обнаружили выброшенный мобильный телефон с данными о тайниках, а также 21 сверток гашиша общей массой 4,3 кг.
При осмотре автомобиля с участием кинолога и служебной собаки в скрытом отсеке под обшивкой нашли еще 20 свертков гашиша весом 12,8 кг и 13 свертков марихуаны массой 5,3 кг.
Кроме того, в съемной квартире подозреваемой в Красноярске изъяли еще более 500 граммов наркотиков. Общий вес изъятых веществ составил около 25 кг.
Возбуждены уголовные дела за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Подозреваемая арестована, расследование продолжается, сообщили в краевом МВД.