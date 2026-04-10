В МИД назвали кубинцев братьями России: Москва не уйдет из Западного полушария

Президент Кубы на фоне опасной ситуации в стране высказался об агрессивной политике Вашингтона. Мигель Диас-Канель заявил о враждебном настрое администрации США в отношении Гаваны. Он осудил попытки Вашингтона что-либо навязать Кубе. Мигель Диас-Канель напомнил, что США не в праве что-либо требовать от Гаваны. Только народ может решать, кто будет находиться на посту главы государства, заключил президент Кубы.