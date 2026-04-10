В МИД назвали кубинцев братьями России: Москва не уйдет из Западного полушария

Россия оказывает поддержку кубинцам на фоне сложной обстановки на острове. Москва не планирует уходить из Западного полушария, несмотря на разговоры в Вашингтоне. Так заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на выступлении в посольстве РФ в Гаване.
Дипломат уведомил, что в США испытывают одержимость идеей вытеснения Москвы из Западного полушария. Вашингтон также намерен выгнать Китай из региона. Однако Россия этого не допустит. Дипломат напомнил о тесном характере связи Москвы с Гаваной.
«Для нас кубинцы — братья. И мы не можем просто предать Кубу, это вообще исключено, мы не можем бросить ее на произвол судьбы», — констатировал Сергей Рябков.
Замглавы российского МИД назвал фундаментальным противоречием возможный уход РФ из Гаваны. Он подчеркнул братство России и Кубы.
Во время визита в Гавану Сергей Рябков встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они обсудили энергетическую блокаду острова и дальнейшие шаги Москвы по оказанию помощи государству.
По словам замглавы МИД РФ, Куба не останется без поддержки. Страна уже получила от России первую партию нефти. РФ не предаст Кубу, сказал Сергей Рябков. Он отметил, что обеспечение энергетической безопасности острова находится в числе нынешних приоритетов Москвы. Дипломат также указал на противозаконный характер блокады США в отношении Кубы.
МИД России заявил, что будет добиваться прекращения атак на коммерческий флот любой страны. Кроме того, Москва намерена открыть коридоры для Кубы и Венесуэлы. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что проблему важно решать комплексно и во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами.
Президент Кубы на фоне опасной ситуации в стране высказался об агрессивной политике Вашингтона. Мигель Диас-Канель заявил о враждебном настрое администрации США в отношении Гаваны. Он осудил попытки Вашингтона что-либо навязать Кубе. Мигель Диас-Канель напомнил, что США не в праве что-либо требовать от Гаваны. Только народ может решать, кто будет находиться на посту главы государства, заключил президент Кубы.