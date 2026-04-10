Полицейские пресекли поставку 25 кг наркотиков на территорию Красноярского края (видео)

«Иномарка женщины была помещена на спецстоянку. В ходе детального осмотра автомобиля с привлечением кинолога ГУФСИН со служебной собакой по кличке Гроза полицейские обнаружили тщательно замаскированный тайник под обшивкой ниши, куда складывается крыша. В нем находилось 20 свертков гашиша общей массой 12,8 кг и 13 свертков марихуаны общей массой 5,3 кг. Кроме этого, оперативникам удалось установить адрес временного проживания фигурантки в Красноярске. В арендуемой квартире была найдена партия наркотиков, общая масса которых превышает 500 граммов. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила около 25 кг», — рассказали в ГУ МВД.