Полицейские пресекли поставку 25 кг наркотиков на территорию Красноярского края (видео)

Сотрудники полиции Красноярского края перекрыли межрегиональный наркотрафик, организованный 49-летней жительницей Уфы.
Напомним, женщину задержали возле КПП Железногорска во время попытки сделать закладки партии товара. При обыске в салоне ее автомобиля «Ауди» изъяли более 1,6 кг гашиша и марихуаны. Затем в лесу при помощи металлоискателя правоохранители нашли мобильный телефон, выброшенный злоумышленницей, в котором хранилась информация о подготовленных ею тайниках, а также 21 сверток гашиша общей массой 4,3 кг.
«Иномарка женщины была помещена на спецстоянку. В ходе детального осмотра автомобиля с привлечением кинолога ГУФСИН со служебной собакой по кличке Гроза полицейские обнаружили тщательно замаскированный тайник под обшивкой ниши, куда складывается крыша. В нем находилось 20 свертков гашиша общей массой 12,8 кг и 13 свертков марихуаны общей массой 5,3 кг. Кроме этого, оперативникам удалось установить адрес временного проживания фигурантки в Красноярске. В арендуемой квартире была найдена партия наркотиков, общая масса которых превышает 500 граммов. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила около 25 кг», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении злоумышленницы возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
