Аргентинцы посетили 133 города России для создания книги о космосе

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апреля. /ТАСС/. Аргентинцы Даниэла Кисиновски и Мариано Сантилли посетили 133 города России, чтобы сфотографировать советские мозаики, посвященные освоению космоса. Выставка их работ, приуроченная к предстоящему Дню космонавтики, прошла в Русском доме в Буэнос-Айресе 9 апреля.
«У нас было две поездки — в 2023 и 2025 годах. В общей сложности мы провели в России около шести месяцев и посетили 133 города», — рассказала Кисиновски журналистам.
По ее словам, идея проекта появилась в 2019 году, когда в ходе их другой поездки в Россию их внимание привлекли монументальные советские мозаики. «Подготовительная работа заняла месяцы, даже годы. Мы искали в интернете, соцсетях, книгах, блогах. Бывало так, что мы приезжали на места, а координаты оказывались неточными, и приходилось обращаться за помощью к местным жителям», — рассказала Кисиновски.
В ходе презентации выставки пара показала еще одну часть своих работ, подробно рассказав о каждой мозаике. Сейчас они планируют новую поездку для завершения сбора материала. «Наша конечная цель — издать книгу, но еще много работы впереди. Проект готов примерно на 80%», — сказал Сантилли.
Во время поездок пара обратила внимание на то, как много интереса к теме космоса в России. «Мы были в том числе 12 апреля и удивились, насколько широко отмечается этот день. В другой день мы видели, как, например, дети играют в музее в родном городе Гагарина. В России ощущается близость темы космоса», — отметил Сантилли.
Перед презентацией выставки аргентинский журналист и автор книги об исследовании Луны Диего Кордова также провел лекцию об истории советской и российской космонавтики.