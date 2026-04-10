В Омске набор для кулича и творожной пасхи оказался самым дешевым в Сибири

Омская область стала самым доступным регионом Сибири по стоимости продуктов для приготовления основных пасхальных блюд, сообщает аналитическое агентство.
Средняя цена набора для приготовления кулича, яиц и творожной пасхи в регионе составила 425 рублей. Для сравнения: в Туве аналогичный набор стоит 567 рублей, а в Красноярском крае — 552 рубля. По России в среднем стоимость пасхального набора составляет 486 рублей, что на 1,7 процента ниже прошлогоднего показателя.
Среди ингредиентов подешевели сливочное масло на 7,1 процента, сахар на 3,9 процента, изюм и курага на 0,3 процента. В то же время подорожали яйца на 5,3 процента и молоко на 3,2 процента.
Самый дешевый пасхальный набор в стране зафиксирован в Мордовии — 382 рубля, а самый дорогой — на Чукотке, где он обходится в среднем в 953 рубля.