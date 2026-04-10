Премьер Финляндии Орпо иронично ответил на угрозы Трампа в адрес НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп привык к агрессивной риторике, но его угрозы в адрес Североатлантического альянса вывести войска из Европы не стоят внимания. Об этом в четверг, 9 апреля, высказался премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

— Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы, — иронично заявил он финскому изданию Iltalehti.

По его словам, Штаты долгое время угрожали пересмотреть отношение к защите Европы, поэтому заявления американского лидера не являются чем-то особенным.

— Эта идея заложена в стратегии безопасности США. В то же время Америка заинтересована в том, чтобы остаться в Европе, — отметил Орпо, напомнив, что решение о выходе из альянса может принять только Конгресс США.

Встреча Дональда Трампа с Марком Рютте в Белом доме состояла из сплошного потока оскорблений в адрес главы НАТО. Об этом ранее сообщило издание Politico, ссылаясь на источники. Американский лидер использовал эту встречу как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.

