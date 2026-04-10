В Красноярском крае майнинговая ферма украла электроэнергии на 1,2 млн

В полицию обратился представитель энергокомпании: одно из сельских предприятий в посёлке Горный похищало электричество. Проверка показала, что с октября 2025 по январь 2026 года неизвестные внесли конструктивные изменения в приборы учёта на подстанции. Ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.