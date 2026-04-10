В Красноярском крае майнинговая ферма украла электроэнергии на 1,2 млн

В Ачинском округе на сельхозпредприятии обнаружили майнинговую ферму, воровавшую электроэнергию на 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В полицию обратился представитель энергокомпании: одно из сельских предприятий в посёлке Горный похищало электричество. Проверка показала, что с октября 2025 по январь 2026 года неизвестные внесли конструктивные изменения в приборы учёта на подстанции. Ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.
При обыске полицейские нашли в помещении майнинговую ферму. Было изъято 179 системных блоков, флеш-носитель, журнал записей, банковские карты, ноутбук, видеорегистратор с записями и договор купли-продажи оборудования.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.
Ранее мы сообщали, что директор и её заместитель в Балахте фиктивно оформили знакомого за 50 тысяч рублей.