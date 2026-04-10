Распечатывают резервы: В США хотят изъять 30 млн баррелей нефти из хранилища в Луизиане

Соединённые Штаты «распечатывают» свои нефтяные резервы. Министерство энергетики США намерено передать нефтяным компаниям 30 млн баррелей нефти из национального стратегического резерва, следует из документа, размещённого на сайте ведомства.
Сообщается, что компании, которые выиграют тендер, смогут получить нефть из хранилища West Hackberry в штате Луизиана. При этом с января 2027 года они должны возместить полученное, причём в объёме, как минимум на 18,5% превышающем то, что им будет передано.
Предполагается, что из национального стратегического запаса будет высвобождено в общей сложности 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. В 2027 году американское энергетическое ведомство рассчитывает получить взамен порядка 200 млн баррелей.
