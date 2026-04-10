Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Распечатывают резервы: В США хотят изъять 30 млн баррелей нефти из хранилища в Луизиане

В США передадут нефтяным компаниям нефть из стратегического резерва.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты «распечатывают» свои нефтяные резервы. Министерство энергетики США намерено передать нефтяным компаниям 30 млн баррелей нефти из национального стратегического резерва, следует из документа, размещённого на сайте ведомства.

Сообщается, что компании, которые выиграют тендер, смогут получить нефть из хранилища West Hackberry в штате Луизиана. При этом с января 2027 года они должны возместить полученное, причём в объёме, как минимум на 18,5% превышающем то, что им будет передано.

Предполагается, что из национального стратегического запаса будет высвобождено в общей сложности 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. В 2027 году американское энергетическое ведомство рассчитывает получить взамен порядка 200 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что американцы вынуждены платить за бензин в разы больше после начала войны с Ираном. Сколько отдают жители Вашингтона за топливо, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что энергетический кризис проникает вглубь США, под угрозой оказалась работа крупнейшей нефтяной компании в Калифорнии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше