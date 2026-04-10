Аккаунты на «Госуслугах» умерших россиян попали на теневые «маркетплейсы» для мошенников

Мошенники активно пользуются аккаунтами на «Госуслугах» (6+) умерших людей, оформляя на них сим-карты, с которых потом совершаются звонки и рассылки для выманивания денег у населения. Проблема уже приобрела широкие масштабы: в теневом сегменте интернета торговля такими аккаунтами поставлена на поток — их даже можно купить «под ключ», с конкретным возрастом, пропиской и верификацией. Как работает эта схема и как с ней бороться обычному гражданину, рассказывает «Парламентская газета» (18+).
Отследить масштабы практически невозможно.
На проблему «мертвых» аккаунтов власти обращали внимание уже давно. Так, еще в 2021 году на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Чернышенко признавал их существование и отмечал, что конкретную цифру оценить сложно. Осложняется дело тем, что сами «Госуслуги», как заявляли в службе поддержки портала, не имеют инструментария для автоматического удаления аккаунтов мертвых людей.
Такие аккаунты представляют особый интерес для мошенников, которые различными хитрыми путями находят их и зачастую выкупают за деньги, так как, согласно действующему законодательству, к одному аккаунту можно привязать сразу 20 сим-карт, что автоматически выводит охват мошеннических схем на новый уровень.
Дошло даже до того, что аккаунты стали ходовым товаром на специализированных площадках в даркнете. Так, только при беглом поиске по «скрытым» сайтам «Парламентской газете» удалось обнаружить не менее десятка предложений. Ценовой диапазон варьируется от 100 рублей до 125 долларов за аккаунт в зависимости от его «свежести», наличия верификации и так далее.
При этом у некоторых продавцов даже есть возможность подобрать аккаунт под конкретные критерии (с учетом прописки, пола и возраста) или оформить покупку аккаунтов с высоким кредитным рейтингом, что, конечно, выйдет дороже. Понятно, что приобретаются такие лоты не только и даже не столько для регистрации сим-карт, сколько для совершения иных незаконных действий и проворачивания серых схем — например, оформления кредитов и займов, — но тем не менее общий масштаб рынка представить несложно.
«Справедливости ради действовать мошенникам здесь приходится наудачу, поскольку “Госуслуги”, как серьезный сервис, предоставляют возможность установить даже не двухфакторную (пароль и код на номер телефона), а трехфакторную аутентификацию — пароль, код на номер телефона и код на адрес электронной почты, — отметил в разговоре с “Парламентской газетой” координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. — Такая система контроля действительно обеспечивает серьезную защиту от попадания аккаунта не в те руки, так что пренебрегать ей не стоит».
Удаление через заявление.
Однако на этом риски не заканчиваются: охотятся мошенники не только за аккаунтами, но и за телефонными номерами.
«Согласно правилам оказания услуг сотовой связи, любой номер, если он не используется в течение полугода, может быть выставлен на продажу и присвоен другому человеку, — отметил Урван Парфентьев. — При этом “неиспользованием”, как правило, считается отсутствие платных услуг. То есть даже если абонент жив, но номер у него просто “лежит”, он с него не звонит, не выходит в интернет и не отправляет смс-сообщения — такой номер могут у него забрать и продать».
Как же быть, если человек умер и вы не хотите, чтобы его номера и аккаунты достались мошенникам? Самый действенный вариант — обратиться напрямую в «Госуслуги» через чат с техподдержкой или подать заявление в Минцифры. В обоих случаях к обращению необходимо приложить копии своего паспорта, документа, который подтверждает родство с покойным, — свидетельства о рождении, браке, усыновлении или удостоверения опекуна или попечителя, а также копию свидетельства о смерти пользователя портала. После этого, удостоверившись в том, что документы подлинные и человек действительно умер, его аккаунт деактивируют.
«Есть еще один вариант: если вам известны пароли от аккаунта, можно зайти в него и деактивировать вручную, — пояснил эксперт. — Но справедливости ради сейчас, как мы знаем, база данных сотовых операторов интегрирована с паспортной базой данных. И операторы сами за ней следят — и если какой-то паспорт вдруг оказался недействительным, даже не по смерти, а, например, в силу возраста человека или утери, — начинают бомбардировать абонента звонками с требованиями обновить и заново подтвердить данные под угрозой отключения номера. В какой-то степени это тоже является страховкой от попадания номера не в те руки. Но нужно понимать, что мошенники очень часто действуют быстрее, и не пренебрегать возможностью отключить или, наоборот, привязать номер самостоятельно».