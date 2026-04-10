В Хабаровском крае инвестору предложили долю от штрафов с камер фиксации

В Хабаровском крае ищут инвестора для развития системы фиксации нарушений на дорогах, — сообщает пресс-служба РТС-тендер.
Региональное министерство экономического развития объявило торги на заключение концессионного соглашения. Речь идёт о модернизации комплексов фото- и видеофиксации и обслуживании системы мониторинга.
По условиям сделки, инвестор вложит собственные средства и будет отвечать за эксплуатацию инфраструктуры. При этом камеры и программное обеспечение останутся в государственной собственности.
Главное условие — финансовая модель: компания сможет получать 40% от оплаченных штрафов, поступающих в бюджет края.
Заявки принимаются до 13 мая, итоги подведут 4 июня. Именно тогда определят, кто займётся развитием системы.
Такая схема позволяет внедрять технологии без нагрузки на бюджет, однако вызывает вопросы: доход инвестора напрямую зависит от количества штрафов, а значит, важно сохранить баланс между безопасностью и коммерческим интересом.