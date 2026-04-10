В Красноярске стартовали работы по благоустройству территорий после ремонтов теплосетей

С 2020 года СГК системно обновляет теплосетевую инфраструктуру Красноярска, ежегодно перекладывая большие объемы — до 50 километров сетей. В этом году капитальный ремонт затронет более 30 километров, а с учетом реконструкции и нового строительства в программу 2026 года вошло порядка 55 километров. Обновление коммуникаций уже дало результат, общий износ системы теплоснабжения снизился на 30%, а последние три зимы Красноярск прошел без серьезных инцидентов на теплосетях.