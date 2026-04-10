в Хабаровском крае зарегистрировано три ДТП с пострадавшими

Госавтоинспекция Хабаровского края представила сводку происшествий на дорогах региона за 9 апреля 2026 года. За указанный период зарегистрировано три аварии, в которых пострадали три человека, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробности сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».
Среди пострадавших числятся двое пешеходов и один пользователь средства индивидуальной мобильности. В рамках контрольных мероприятий инспекторы пресекли 364 правонарушения.
Особое внимание уделялось нетрезвой езде: задержано 10 водителей, в действиях которых усматриваются признаки правонарушений по ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ, а также преступления по ст. 264.1 УК РФ. В Хабаровске выявлено четверо таких нарушителей. Кроме того, 16 протоколов составлено в отношении водителей, не пропустивших людей на «зебре», а 11 пешеходов были наказаны за игнорирование правил перехода дороги.
