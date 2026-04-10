Дорогу по переулку Брянскому в Хабаровске достроят в июне

В Хабаровске полным ходом идёт строительство новой трёхполосной дороги по переулку Брянскому, которая должна обеспечить сквозной проезд между улицами Воронежская и Совхозная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», магистраль обещают сдать в эксплуатацию в июне.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, дорога строится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Сумма федеральных вложений в проект составляет 350 миллионов рублей.
Напомним, что протяжённость автомобильной дороги по переулку Брянскому составляет более 700 метров. На сегодняшний день подрядчик завершил устройство 350 метров полотна и примыкание к улице Совхозной — его длина 300 метров. На данных участках уложены тротуары, созданы велосипедные дорожки и смонтирована система освещения.
Кроме того, специалисты выполнили устройство нового канализационного коллектора и приступили к восстановлению основания дороги и тротуара. Ведутся работы по установке бордюрных камней и водоотводных лотков. Также рабочие занимаются устройством основания под будущую остановку общественного транспорта.
Сейчас в администрации города ожидают завершения отопительного сезона — остановка подачи теплоносителя позволит провести переврезку основных тепловых сетей, которые пришлось перенести в процессе строительства.