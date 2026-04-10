Дорогу по переулку Брянскому в Хабаровске достроят в июне

Напомним, что протяжённость автомобильной дороги по переулку Брянскому составляет более 700 метров. На сегодняшний день подрядчик завершил устройство 350 метров полотна и примыкание к улице Совхозной — его длина 300 метров. На данных участках уложены тротуары, созданы велосипедные дорожки и смонтирована система освещения.