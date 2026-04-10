Почему появляется вдовий горбик и как его убрать

У женщин вдовий горбик появляется чаще, и виной тому не только слабость мышц спины, но и особенности эстрогенового фона. Во время менопаузы падение уровня эстрогенов приводит к перераспределению жировой ткани — она накапливается именно в области седьмого позвонка как компенсаторный механизм для защиты позвоночника от остеопороза. У мужчин аналогичное образование чаще связано с грубой физической работой, где постоянно перегружен плечевой пояс, или с тяжелым ожирением по андроидному типу.