Почему появляется вдовий горбик и как его убрать

Вдовий горбик — это не просто косметический дефект, а реальный сигнал организма о длительных нарушениях. Научное название этого явления — гиперкифоз шейно-грудного перехода или липодистрофия седьмого шейного позвонка. Внешне он выглядит как жировая складка чуть выше линии плеч. Многие ошибочно считают, что горбик образуется только из-за лишнего веса или возрастных изменений, но причины гораздо разнообразнее.
Основные причины формирования вдовьего горбика.
Самая частотная причина — это хроническое напряжение трапециевидной мышцы и глубоких разгибателей шеи. Когда человек сутулится, подолгу сидит с опущенной головой (за компьютером или смартфоном), позвонки C6-Th3 смещаются вперед, а верхние ребра приподнимаются. Организм в ответ пытается стабилизировать этот участок: запускается локальное воспаление, которое со временем переходит в фиброз — разрастание соединительной ткани.
У женщин вдовий горбик появляется чаще, и виной тому не только слабость мышц спины, но и особенности эстрогенового фона. Во время менопаузы падение уровня эстрогенов приводит к перераспределению жировой ткани — она накапливается именно в области седьмого позвонка как компенсаторный механизм для защиты позвоночника от остеопороза. У мужчин аналогичное образование чаще связано с грубой физической работой, где постоянно перегружен плечевой пояс, или с тяжелым ожирением по андроидному типу.
Нельзя сбрасывать со счетов и остеохондроз. Дегенерация межпозвонковых дисков в нижнешейном отделе заставляет мышцы рефлекторно спазмироваться, чтобы удержать позвонки. Этот спазм блокирует лимфоток и венозный отток, провоцируя отек и последующее уплотнение тканей. Травмы — даже старые микроушибы при падении на копчик или хлыстовая травма шеи — тоже запускают каскад реакций, которые могут привести к формированию горба.
Как определить, что это уже не просто сутулость.
На ранней стадии вдовий горбик ощущается как легкая припухлость, мягкая на ощупь, которая исчезает, если лечь на спину и расслабиться. По мере прогрессирования он становится плотным, болезненным при надавливании. Характерные сопутствующие признаки: щелчки в шее при поворотах головы, онемение в затылке или пальцах рук, хроническая головная боль из-за сдавления позвоночной артерии. Если при подъеме рук в стороны горбик становится заметнее — процесс зашел уже на стадию фиброзно-жировых изменений.
Как убрать вдовий горбик.
Убрать вдовий горбик в большинстве случаев вполне возможно, но действовать надо комплексно. Если вы чувствуете дискомфорт, то обратитесь к врачу, только он сможет назначить вам правильное и эффективное лечение. Ни в коем случае не пользуйтесь псевдонародными способами, так как неквалифицированный «мужицкий» массаж или же крапивные примочки точно не помогут, а вот вред здоровью нанесут обязательно.
