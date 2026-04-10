В Пермском крае утром объявили ракетную тревогу

Ранним утром 10 апреля в Пермском крае ввели режим ракетной опасности. Сигнал прозвучал в 5:20, после чего над регионом закрыли воздушное пространство.
Спустя несколько минут, в 5:44, в Перми был задействован план «Ковер» с радиусом действия 100 метров. В аэропорту Большое Савино временно ограничили прием и отправку самолетов.
В экстренных службах напомнили, что при ракетной угрозе действуют те же правила, что и при опасности от беспилотников. Жителям рекомендуется звонить по номеру 112 при необходимости помощи. В зданиях следует спускаться на нижние этажи или в подвалы и не пользоваться лифтами. Дома лучше укрыться в помещении без окон, закрыть шторы и подготовить запас воды, еды, медикаментов и документов. На улице безопаснее как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход и избегать открытых пространств. Также важно следить за официальными сообщениями МЧС.
UPD ограничения отменили: к 7:30 режим ракетной опасности и план «Ковер» были сняты.