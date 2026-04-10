Деревьям — вторая жизнь

Деревья — живые. А значит, как у всего живого, у них есть начало и конец их века. Но некоторые деревья, даже завершив свой растительный век, могут продолжать приносить пользу и радость жителям, особенно если они растут в людных местах города. Из их стволов по волшебству мастеров рождаются сказочные персонажи и удивительные скульптуры, которые радуют и детей, и взрослых.
— Именно такое преображение по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» и «У лукоморья дуб зелёный» сейчас происходит на любимой пешеходной улице Пушкинской, — рассказал глава города Александр Скрябин. — Здесь появляются новые арт-объекты, созданные из деревьев, которые уже не спасти, но которые обретают вторую жизнь в искусстве.
Если эта практика понравится ростовчанам, будут масштабировать её и в других районах города, чтобы каждому дереву — дать шанс остаться частью нашей жизни, пусть и в новом облике.
