В Красноярском крае беспилотники помогают бороться с нелегальными сливами отходов

Министерство экологии Красноярского края усилило контроль за вывозом жидких бытовых отходов. С началом весны стали чаще обнаруживать нарушителей, которые сливают отходы в неположенных местах. Первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк отметила, что благодаря современным технологиям специалистам ведомства удается пресекать такие случаи. Так, за неделю в Богучанском округе два факта слива были зафиксированы с помощью беспилотников. Выявлять нарушения помогают обращения граждан и данные от местных властей. Фото и видео служат основанием для выездов инспекторов. В Красноярске двух нарушителей поймали на улицах Рокоссовского и Караульной. Один из них был оштрафован повторно, а автомобиль поместили на штрафстоянку. Кроме того, в Абанском округе два случая слива на почву были зафиксированы вне специализированных объектов. Такие нарушения влекут за собой штрафы: Для легковых авто: от 10 до 15 тысяч рублей (повторно — до 30 тысяч). Для грузовых авто: до 50 тысяч рублей (повторно — до 70 тысяч). О нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии: 8 800 201−11−16.