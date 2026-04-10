В иркутском детском саду № 184 прошел пасхальный мастер-класс

Ребят выпускной группы учили выпекать и украшать куличи, а также расписывать яйца.
Шеф-повар детского сада Екатерина Чередова рассказала, как подготовить тесто, и помогла разложить его в формы. Куличи испекли в пищеблоке, после чего ребята украсили их глазурью и кондитерской посыпкой.
Также дошкольники узнали о необычном и безопасном способе раскрашивания яиц. Нужно заранее раскрасить бумажные салфетки, затем обернуть ими отварные яйца и после этого слегка сбрызнуть их водой. Рисунок получается ярким и красивым.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в мероприятии приняли участие 25 дошкольников. Каждый забрал свои куличи и расписанные яйца домой, чтобы поделиться праздничным угощением с родителями.