В иркутском детском саду № 184 прошел пасхальный мастер-класс

Иркутск, НИА-Байкал — Сотрудники АО «Комбинат питания» провели в детском саду № 184 Иркутска мастер-класс, приуроченный к светлому празднику Пасхи.

Источник: НИА Байкал

Ребят выпускной группы учили выпекать и украшать куличи, а также расписывать яйца.

Шеф-повар детского сада Екатерина Чередова рассказала, как подготовить тесто, и помогла разложить его в формы. Куличи испекли в пищеблоке, после чего ребята украсили их глазурью и кондитерской посыпкой.

Также дошкольники узнали о необычном и безопасном способе раскрашивания яиц. Нужно заранее раскрасить бумажные салфетки, затем обернуть ими отварные яйца и после этого слегка сбрызнуть их водой. Рисунок получается ярким и красивым.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в мероприятии приняли участие 25 дошкольников. Каждый забрал свои куличи и расписанные яйца домой, чтобы поделиться праздничным угощением с родителями.