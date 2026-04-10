Красноярские коммунальщики еще не добрались до места прорыва на Семафорной, где провалился асфальт

Напомним, для безопасности всех водителей и работы тяжелой коммунальной техники на Семафорной закрыли сквозной проезд под Мичуринским мостом. Объехать данный участок можно по следующему маршруту: со стороны улицы Матросова свернуть на светофоре перед путепроводом на улицы Корнетова и Паровозная; со стороны КрасТЭЦ заранее свернуть на Транспортный проезд или любой другой — в сторону проспекта Красноярский рабочий.