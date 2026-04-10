Красноярские коммунальщики еще не добрались до места прорыва на Семафорной, где провалился асфальт

Бригада КрасКом продолжает вскрытие асфальтобетонного покрытия на улице Семафорная, где накануне в результате аварии на трубе канализации провалился участок дороги большого диаметра.
Напомним, к устранению последствий ЧП приступили сразу — на место выехали бригады и техника. Но мэр и коммунальщики заявили, что ликвидация аварии займет определенное время, точный срок пока назвать сложно.
«Восстановительные работы осложняются большим объемом сточной воды, которая поступает в один из основных коллекторов канализации правобережья со всего Свердловского, большей территории Кировского и частично Ленинского районов, — рассказали сегодня в КрасКом. — Прокладывать новый участок магистральных сетей водоотведения вместо разрушенного в результате падения дорожных плит фрагмента коллектора будет подрядчик КрасКом. Специализированная организация имеет опыт работы и материально-техническое оснащение необходимые для строительства инженерных объектов такого масштаба».
Напомним, для безопасности всех водителей и работы тяжелой коммунальной техники на Семафорной закрыли сквозной проезд под Мичуринским мостом. Объехать данный участок можно по следующему маршруту: со стороны улицы Матросова свернуть на светофоре перед путепроводом на улицы Корнетова и Паровозная; со стороны КрасТЭЦ заранее свернуть на Транспортный проезд или любой другой — в сторону проспекта Красноярский рабочий.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.