«Незаменимый реквизит»: назван документ, который с 1 июля понадобится при переводе через СБП

Кредитные учреждения, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июля 2026 года будут передавать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента в проводимых операциях СБП при его наличии у банков. Об этом на форуме НСПК «Антифродум 2026» сообщил руководитель направления «Антифрод СБП» операционно-технологического департамента НСПК Никита Юрков.
«С 1 июля 2026 года банки — участники СБП должны будут начать передавать ИНН клиента в проводимых операциях СБП», — отметил эксперт.
По его словам, в отношении выявленного дроппера вводятся определенные ограничения. Но потом он может сменить номер, получить новую банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт. В этом случае ИНН — это тот реквизит, который практически незаменим.
Кроме того, в случае использования ИНН в качестве универсального идентификатора позволит выявлять риски по операциям и усложнит дропперам обход ранее введенных ограничений. Также ИНН позволит проверять риски одновременно и в платежной системе «Мир», и в СБП.
Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов. Так называют тех, кто предоставляет свои банковские карты, счета, SIM-карты или учетные записи на различных онлайн-сервисах, которые затем можно использовать для обналичивания или перевода денег.
Ранее сообщалось, что российское Министерство внутренних дел (МВД) владеет данными о 30 тысячах дропперов, а именно лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги посредством собственных банковских счетов.
Год назад в Центробанке, МВД и Генпрокуратуре предсказали «сладкую» жизнь помощникам аферистов. Как отметил замглавы МВД Храпов, наказание для дропперов будет до 20 лет лишения свободы.
При этом недавно в ЦБ отмечали, что в черном списке уже находятся реквизиты нескольких сотен тысяч человек. И каждый месяц база пополняется еще примерно на 20 тысяч. При этом, если на счет человека действительно отправлялись украденные деньги, выйти из черного списка не получится.