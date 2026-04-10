Sunlight: почти 40% россиянок готовы сделать предложение первыми

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. 39% опрошенных россиянок готовы сделать предложение первыми, если молодой человек долго не проявляет инициативу. Об этом сказано в исследовании ювелирной сети Sunlight, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
«Абсолютное большинство женщин (91%) также ожидают предложение с кольцом. При этом многие напрямую говорят о желании выйти замуж (52%) или показывают примеры желаемых украшений. Если мужчина не решается, инициативу готовы взять на себя 39% россиянок», — говорится в исследовании.
По данным опроса, более трети мужчин (36%) задумываются о том, чтобы сделать предложение своей партнерше. При этом 53% из них уверены, что смогут стать порядочными мужьями. В то же время четверть россиянок (24%) допускают возможность выйти замуж за нелюбимого мужчину, если он подарит дорогое кольцо. Большинство мужчин (74%) не склонны долго готовиться к этому событию: они либо будут действовать спонтанно, либо потратят несколько дней на организацию. Более половины (66%) придерживаются классических взглядов и планируют сделать предложение с кольцом: 48% рассматривают покупку украшения с природным бриллиантом, 16% — без вставок.
Для большинства мужчин ключевыми факторами при выборе помолвочного кольца остаются внешний вид и цена. Основная часть (57%) ориентируется на бюджет от 50 до 100 тыс. рублей. Но есть те, кто рассчитывает уложиться до 50 тыс. рублей (29%). При этом ожидания женщин заметно выше: 84% считают, что кольцо должно стоить не менее 100 тыс. рублей, а половина мечтает об украшении стоимостью от 1 млн рублей. 12% готовы рассмотреть более доступные варианты — до 25 тыс. рублей, сказано в тексте.
Как рассказали аналитики, самыми популярными сценариями для предложения остаются ресторан (43%) и совместное путешествие (34%). Четверть мужчин планируют сделать предложение в кругу друзей или семьи, а 15% готовы сразу отправиться с партнершей в ЗАГС. Женщины, в свою очередь, ожидают похожих сценариев: половина (54%) хотят сказать «да» в путешествии, 47% — в ресторане, 39% — в домашней или приватной обстановке.
В опросе приняли участие более 4 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.