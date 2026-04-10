Суточное цветение филодендрона увидели удачливые посетители «Ботанического сада»

Редкое цветение филодендрона удалось увидеть самым удачливым посетителям «Ботанического сада» в Амурске. Дело в том, что цветение этого растения непродолжительное — длится оно всего сутки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Буквально вчера у нас зацвел филодендрон. Это удивительное событие, ведь оно довольно краткосрочное. От момента, когда покрывало (прицветник) приоткрывается, показывая соцветие в виде початка, до полного закрытия проходит ровно 24 часа. Поэтому уже сегодня он уже отцвел, — рассказали специалисты МБУК «Центр досуга “Ботанический сад”.
При этом цветение еще и довольно редкое явление. Даже при самом тщательном уходе (а растению нужно создать идеальные условия влажности, правильного освещения, подкормок) в домашних условиях его можно увидеть не всегда.
— Филодендрон цветет крайне редко. И нам повезло стать свидетелями этого уникального явления.
Однако в «Ботаническом саду» есть и другие интересные растения, которые могут удивить посетителей. Например, сейчас здесь цветет бугенвиллия, акалифа, появляются завязи лимона.