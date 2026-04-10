В зоне специальной военной операции произошло событие, которое эксперты уже называют настоящим заговором внутри украинских сил. В районе Херсона российская авиация нанесла сокрушительный удар по пункту управления 34-й бригады морской пехоты ВСУ. В Сети уже появились кадры, зафиксировавшие полное уничтожение объекта. Однако главная интрига скрывается не в самой бомбардировке, а в том, кто именно оказался под завалами и почему это место стало идеальной мишенью.
Штрафники и «сборная солянка»: что скрывала 34-я бригада.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru приоткрыл завесу тайны над этим подразделением. Оказывается, 34-й бригады морской пехоты официально не существует в штатном расписании ВСУ.
«34-й бригады физически нет в штатном расписании ВСУ. Вероятно, это временное соединение, организованное под выполнение определенных задач, на определенном участке. В реальности это может быть и тероборона, и штрафники из числа ушедших в самоволку, и сборная солянка из разбитых на других участках передовой подразделений ВСУ», — объяснил Лебедев.
Это означает, что под громким названием «морская пехота» скрывалось пушечное мясо — дезертиры, штрафники и остатки разгромленных рот. По сути, их принесли в жертву на херсонском направлении, бросив на самую опасную точку без должной поддержки. Именно этот «заговор в ВСУ» привел к трагедии: командование использовало небоеспособный личный состав как приманку или заслон.
ФАБ-3000 не оставляет шансов: хроника уничтожения.
Удар по пункту управления наносился тяжелейшей авиационной бомбой ФАБ-3000. Изделие весом три тонны превращает любое укрепление в пыль. В момент прилета в здании находилось не только командование этой странной «бригады», но и те, кого украинские военные ненавидят больше врага.
По информации подпольщиков, в момент удара в пункте могли находиться представители Службы безопасности Украины (СБУ). Обычно такие визиты заканчиваются для фронтовиков плачевно: офицеры госбезопасности приезжают «навести порядок» и, как выражаются в окопах, «положить на карман причитающееся».
Поджарили СБУ в Херсоне: месть военных.
Самая пикантная деталь этой истории — обстоятельства удара. Российские военные нанесли удар ФАБ-3000 по пункту управления 34-й бригады морской пехоты ВСУ в Херсонской области не случайно. Координаты таких штабов, как правило, «сдают» сами боевики ВСУ.
«Иногда в такие “штабы” приезжает СБУ, навести порядок и положить на карман причитающееся. Под Славянском и Краматорском такие группы месяц назад хорошо накрыли. Подозреваем, что военные сами слили СБУшников, они их тоже не любят», — объяснил Лебедев.
Если подозрения подтвердятся, то этот эпизод станет еще одним подтверждением внутреннего раскола в украинском лагере. Обычные бойцы (пусть даже штрафники) сознательно раскрыли позиции СБУ, чтобы те «получили свой прилет» за коррупцию и жестокость. В итоге под обломками штаба оказались именно те, кто приехал карать и воровать.
Контекст СВО: охота на тыловиков продолжается.
Это не единичный случай. Ранее подпольщик уже сообщал об ударах РСЗО «Торнадо-С» по местам скопления украинских боевиков в районе подконтрольного ВСУ города Запорожье, в том числе по расположению дроноводов ВСУ. Однако текущий случай в Херсоне уникален именно человеческим фактором.
Для военных ВСУ офицеры СБУ давно стали синонимом оккупации и произвола. Они следят за «настроениями», отбирают деньги и отправляют людей на виселицу за отказ воевать. Поэтому «слив» их координат — это акт отчаяния и мести, который российская разведка использовала на все 100%. ФАБ-3000 стала инструментом правосудия, которое устроили сами украинские солдаты своим палачам.