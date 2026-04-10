В Минздраве сообщили, что телемедицина позволяет корректировать лечение

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Телемедицинские технологии позволяют осуществлять коррекции ранее назначенного лечения после очного приема, сообщили «Известиям» в Минздраве РФ.
«При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения исключительно при условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). Это означает, что полноценный первичный прием с целью выработки тактики лечения должен проводиться в традиционном — очном — формате», — пояснили в ведомстве газете.
В ведомстве подчеркнули, что постановка первичного диагноза и назначение лечения без личного контакта с пациентом не допускаются в соответствии с действующим законодательством.
Как отметили в министерстве, телемедицина играет важную роль при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, позволяя оперативно консультировать пострадавших, уточнять тяжесть состояния, координировать действия медицинских бригад и принимать решения о необходимости эвакуации. Кроме того, технологии активно применяются для взаимодействия между врачами. Дистанционные консилиумы позволяют уточнять диагноз, оценивать состояние пациента и определять тактику лечения.
Телемедицина также способствует повышению доступности помощи для жителей удаленных и сельских территорий. В таких случаях первичный осмотр проводит медицинский работник на месте, после чего данные передаются профильным специалистам для получения заключения.
В Минздраве добавили, что телемедицинские решения используются и для дистанционного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями, включая артериальную гипертензию и сахарный диабет. В 2026 году в системе обязательного медицинского страхования впервые предусмотрены отдельные объемы и тарифы на телемедицинские услуги. Планируется проведение 11,8 млн консультаций в формате «врач-врач» и 4,5 млн консультаций «врач-пациент».