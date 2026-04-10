Взрывы прогремят сегодня в Красноярске

В Красноярске на месторождении Торгашинское 10 апреля с 12 до 17 часов проведут взрывные работы. Об этом предупреждает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
Радиус опасной зоны составляет 550 метров, в ней будут подаваться соответствующие звуковые сигналы:
первый «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — при вводе опасной зоны; второй «боевой» — два продолжительных сигнала, когда проводится взрыв; третий «отбой» — три коротких означают окончание взрывных работ.
Услышав звуки сирен и взрывов, жителям не следует предпринимать никаких действий.
