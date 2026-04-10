«Молодость России»: в Красноярске прошел фестиваль национальных культур

9 апреля в культурном центре на Высотной в Красноярске состоялся студенческий фестиваль национальных культур «Молодость России». Мероприятие проходит уже третий год подряд и объединяет студентов колледжей и техникумов города.
Участники представили культуру своих народов вместе с группами поддержки — однокурсниками, друзьями и родственниками. В этом году на сцену вышли представители эвенкийской, тувинской, лезгинской, молдавской, киргизской и русской культур. В рамках выступлений студенты рассказывали истории своих семей, демонстрировали традиции гостеприимства, национальные костюмы, а также исполняли песни и танцы.
Участник фестиваля Оомат Колдошов киргиз по национальности, сейчас парень обучается в колледже отраслевых технологий и предпринимательства и готовится стать поваром-кондитером. На фестивале он вместе со своей группой поддержки исполнил зажигательный танец в национальном костюме.
Молодой человек признался, что подготовка к фестивалю заняла у него больше месяца и стала важным личным опытом:
«Готовились больше месяца, всей командой старались показать культуру своего народа. Это не просто выступление — это возможность передать традиции, которые идут из поколения в поколение. Я считаю, что важно, чтобы молодые ребята не забывали, откуда они и какие у них корни. Выступать всегда волнительно, но мы сделаем все что от нас зависит, чтобы добыть победу», — поделился Оомат Колдошов.
Антон Крутов — студент аграрного техникума и будущий юрист — представил на фестивале русскую культуру. Со сцены он рассказал о великих красноярцах, их роли в развитии науки, культуры и искусства. После своего выступления парень признался, что благодаря участию в торжественном мероприятии узнал много нового об истории и традициях своего народа.
«Во время подготовки я открыл для себя, насколько разнообразны русские костюмы — в каждом регионе свои особенности, своя вышивка, украшения. И такие мероприятия действительно нужны, потому что это память о наших корнях: если мы не будем это сохранять, у нас не будет будущего», — заявил Антон Крутов.
Режиссер массовых представлений Культурного центра на Высотной Валерия Авдеева подчеркнула, что проект задумывался не только как конкурс, но и как пространство для объединения творческой молодежи:
«У нас получился не просто соревновательный формат, а большой национальный праздник — ребята за кулисами помогают друг другу, поддерживают, делятся опытом. Через такие события мы показываем, насколько наша страна разнообразна и как важно сохранять это единство».
Победителя фестиваля уже определили им стал Аганак Хомушку, Оомат Колдошов занял 2 место, София Обор — 3-е. Обладателя приза зрительских симпатий выбирали онлайн прямо во время мероприятия: зрители могли отсканировать QR-код на экране и отдать голос за понравившегося участника, голосование также проходило в группе Культурного центра в социальной сети «ВКонтакте».
Отметим, что фестиваль «Молодость России» приурочен к Году единства народов России и проходит в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске», направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
