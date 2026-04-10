Мэр Хабаровска посетил класс беспилотных систем в гимназии

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил специализированный класс по беспилотным авиационным системам в Экономической гимназии. Учащиеся продемонстрировали главе города свои навыки управления дронами и рассказали о программах, которые они осваивают.
Ребята работают с современным оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами, симуляторами полетов, малой полетной зоной. Занятия проводятся по программе «Флагманы Дальнего Востока». Школьники пробуют себя в роли инженеров, программистов и операторов беспилотников.
Глава города подчеркнул важность развития беспилотных технологий, отметив их ключевую роль в современных условиях, и поделился личным опытом:
«Я неоднократно бывал в зоне проведения специальной военной операции и видел, насколько важны летательные аппараты, — обратился к школьникам мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Эта техника играет одну из главнейших ролей на фронте. Огромное спасибо всем, кто занимается и увлекается этим направлением. Это важная и востребованная профессия в нынешних реалиях».
Обучение ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Подготовка специалистов в этой сфере становится одной из приоритетных задач системы образования, а хабаровские школьники уже сегодня получают навыки, которые будут востребованы в будущем.
Напоминим, специальные курсы открылись на базе Экономической гимназии. Предварительно учителя, которые преподают ребятам азы управления беспилотниками, сами прошли подготовку. Сейчас у них есть багаж знаний, которые они будут передавать юным пилотам дронов. Управлению беспилотными летательными аппаратами в экономической гимназии обучают учеников с 7 по 10 классы.