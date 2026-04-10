Курсантам академии РВСН показали аппарат, в котором вернулись космонавты

«На примере образцов техники, большая часть которых в действительности применялась в космических программах, будущие офицеры смогли детально изучить их конструкцию и принцип работы. Это единственная учебная аудитория в нашей стране, где можно познакомиться с космическими аппаратами спутниковой навигации “Циклон” и спутниковой связи “Молния”, а также орбитальной пилотируемой станцией “Алмаз”. Здесь находится спускаемый аппарат космического корабля Союз-21, в котором вернулись на Землю космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов в 1976 году», — сказали там.