Курсантам академии РВСН показали аппарат, в котором вернулись космонавты

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Практические занятия, посвященные освоению космоса, прошли в Военной академии РВСН имени Петра Великого в канун Дня космонавтики. Курсантам показали аппарат, в котором вернулись на Землю космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов в 1976 году, сообщили в Минобороны России.
Занятия состоялись в рамках Недели космоса. Первая часть прошла в аудитории, носящей имя К. Э. Циолковского, где представлено более 30 систем различного назначения и космических аппаратов. Преподаватели продемонстрировали, что происходит с ними в реальных условиях невесомости.
«На примере образцов техники, большая часть которых в действительности применялась в космических программах, будущие офицеры смогли детально изучить их конструкцию и принцип работы. Это единственная учебная аудитория в нашей стране, где можно познакомиться с космическими аппаратами спутниковой навигации “Циклон” и спутниковой связи “Молния”, а также орбитальной пилотируемой станцией “Алмаз”. Здесь находится спускаемый аппарат космического корабля Союз-21, в котором вернулись на Землю космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов в 1976 году», — сказали там.
Вторая часть занятия прошла в аудитории ракетной техники имени С. П. Королева. Курсанты смогли наглядно изучить основные вехи развития ракетно-космической техники на примере макетов межконтинентальных баллистических ракет. Им рассказали о значительном вкладе РВСН в освоение космического пространства. Экспозиция аудитории открывается первыми ракетами большой дальности Р-2, Р-5М, Р-12, с которых началась история рода войск, а завершается новейшими ракетными комплексами, находящимися на вооружении.
На основе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 создано самое многочисленное в истории семейство ракет космического назначения, запущены многие спутники Земли и все наши космонавты, начиная с Юрия Гагарина.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
