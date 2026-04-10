Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсантам академии РВСН показали аппарат, в котором вернулись космонавты

Практические занятия прошли в рамках Недели космоса.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Практические занятия, посвященные освоению космоса, прошли в Военной академии РВСН имени Петра Великого в канун Дня космонавтики. Курсантам показали аппарат, в котором вернулись на Землю космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов в 1976 году, сообщили в Минобороны России.

Занятия состоялись в рамках Недели космоса. Первая часть прошла в аудитории, носящей имя К. Э. Циолковского, где представлено более 30 систем различного назначения и космических аппаратов. Преподаватели продемонстрировали, что происходит с ними в реальных условиях невесомости.

«На примере образцов техники, большая часть которых в действительности применялась в космических программах, будущие офицеры смогли детально изучить их конструкцию и принцип работы. Это единственная учебная аудитория в нашей стране, где можно познакомиться с космическими аппаратами спутниковой навигации “Циклон” и спутниковой связи “Молния”, а также орбитальной пилотируемой станцией “Алмаз”. Здесь находится спускаемый аппарат космического корабля Союз-21, в котором вернулись на Землю космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов в 1976 году», — сказали там.

Вторая часть занятия прошла в аудитории ракетной техники имени С. П. Королева. Курсанты смогли наглядно изучить основные вехи развития ракетно-космической техники на примере макетов межконтинентальных баллистических ракет. Им рассказали о значительном вкладе РВСН в освоение космического пространства. Экспозиция аудитории открывается первыми ракетами большой дальности Р-2, Р-5М, Р-12, с которых началась история рода войск, а завершается новейшими ракетными комплексами, находящимися на вооружении.

На основе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 создано самое многочисленное в истории семейство ракет космического назначения, запущены многие спутники Земли и все наши космонавты, начиная с Юрия Гагарина.

Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.

ТАСС — информационный партнер Недели космоса.