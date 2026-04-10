В Красноярске стартует серия игровых субботников «Зеленый десант»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице вновь пройдет весенняя серия экологической игры «Зеленый десант», участники которой будут убирать берега Енисея. Проект соберет горожан уже в шестой раз.
Командам предстоит собирать мусор на закрепленных территориях, сортировать его и сдавать в специальные пункты. За это начисляются баллы, а победители получают призы.
В этом году уборки пройдут в четырех районах города. Старт запланирован 18 апреля в Железнодорожном районе, затем 19 апреля — в Октябрьском. 25 апреля участников ждут на острове Отдыха в Центральном районе, а завершится серия 26 апреля в Советском районе.
Принять участие могут молодые жители города в возрасте от 14 до 35 лет. Команды формируются от 2 до 5 человек, при этом в каждой должен быть хотя бы один совершеннолетний участник.
Дополнительную информацию о субботниках можно получить в сообществе красноярского волонтёрского центра «Доброе дело» в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону: 205−20−19, добавили в мэрии.
