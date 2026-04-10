«Колорадо» досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ

«Колорадо» в четвертый раз завоевал Президентский кубок — трофей, который вручается лучшему клубу регулярного чемпионата НХЛ с сезона-1985/86. Команда поднялась на второе место по этому показателю, сравнявшись с «Бостоном» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Рекордсменом является «Детройт» (6).