«Колорадо» досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Клуб в четвертый раз завоевал Президентский кубок.

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. «Колорадо» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашнем матче против «Калгари» «Колорадо» одержал победу со счетом 3:1. На счету команды стало 114 очков, она стала недосягаемой до ближайших преследователей.

«Колорадо» в четвертый раз завоевал Президентский кубок — трофей, который вручается лучшему клубу регулярного чемпионата НХЛ с сезона-1985/86. Команда поднялась на второе место по этому показателю, сравнявшись с «Бостоном» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Рекордсменом является «Детройт» (6).