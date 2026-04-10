Авиалесоохрана приготовила 170 км детонирующего шнура для остановки пожаров

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Лесная охрана приготовила к начинающемуся пожароопасному сезону 170 км детонирующего шнура, который после взрыва создает противопожарную полосу земли, способную остановить распространение огня. Об этом рассказал ТАСС начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Панов.
Кроме того, лесная охрана будет использовать для помощи в тушении пожаров беспилотники, а также другое оборудование и разработки. В их числе порошковый смачиватель, который добавляют в воду, он уже эффективно себя показал в тушении пожаров в горной местности.
Всего на вооружении у Авиалесоохраны 132 беспилотника, в том числе 4 самолетного типа. Их применяют во время тушения пожаров для разведки и помощи в быстром перемещении сил и средств.
«Также мы применяем беспилотные авиационные системы самолетного типа для верификации пожаров. После завершения пожароопасного сезона или в процессе мы работаем с регионами, делаем анализ, в том числе проблем, которые мы видим, и регионам предоставляем такую информацию, чтобы они не допустили вновь этих ошибок», — добавил Панов.