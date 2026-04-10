Суд арестовал имущество бизнесменов, завладевших ипподромом в Ростове

Генпрокуратура РФ подала иск в Октябрьский районный суд Краснодара с требованием изъять в доход государства имущество, которое, по версии следствия, более двух десятилетий назад незаконно выбыло из федеральной собственности. Речь идёт о ростовском ипподроме — одном из старейших на юге России, работающем с 1966 года.
Как пишет «Коммерсант», в 2000 году основатель крупного сельскохозяйственного холдинга «Юг Руси» Сергей Кислов решил завладеть государственным активом. Для этого он задействовал коррупционные связи с тогдашним губернатором Ростовской области Владимиром Чубом (руководил регионом с 1991 по 2010 год) и его первым заместителем Иваном Станиславовым (занимал пост в 1997—2008 годах).
Схема выглядела следующим образом: чиновники инициировали банкротство Ростовского республиканского ипподрома из-за долга в 126 тысяч рублей перед муниципальным «Водоканалом». Внешний управляющий, которого надзор считает доверенным лицом чиновников, сфальсифицировал отчётность и оценку активов. В июне 2001 года имущественный комплекс — 61 здание, сельхозтехника и 27 гектаров земли в центре Ростова — был продан подконтрольной Кислову компании «Агросоюз Юг Руси» всего за 7,5 миллиона рублей при реальной рыночной стоимости около 2 миллиардов рублей. Ещё четыре здания ушли аффилированному лицу за 300 тысяч вместо 20 миллионов.
Позже земля ипподрома также досталась той же компании по льготной цене — 48 миллионов рублей вместо 1,8 миллиарда. За содействие в этой сделке Кислов в 2007—2010 годах передал жене и дочери губернатора доли в своих фирмах, благодаря чему те получили незаконный доход в размере 23 миллионов рублей.
Приобретённое имущество бизнесмен не использовал по назначению, не вкладывал средства в его развитие и не исполнял социальные обязательства. Более того, ипподром послужил залогом для получения кредитов на сумму свыше 3 миллиардов рублей, которые ушли на развитие другого бизнеса Кислова — холдинга «Синко» (19 предприятий в Ростовской области и Краснодарском крае с активами на 5 миллиардов рублей).
В 2020 году Кислов создал ООО «Ипподром Ростовский» (позже переименованное в «Специализированный застройщик Малюгина»), которому перешли 46 строений и три земельных участка. Ещё одно помещение отошло ООО «Конкур». А в 2024 году, после начала СВО, бизнесмен продал оба общества строительному холдингу «Элиас Групп» за 2,7 миллиарда рублей. Покупателем выступил депутат Заксобрания Краснодарского края Борис Юнанов. Прокуратура считает, что Юнанов, как профессиональный участник рынка недвижимости, не мог не знать о незаконном происхождении активов.
Полученные от продажи 2,7 миллиарда рублей Кислов, по версии следствия, вывел на счета в Турции и Казахстане. Ещё 900 миллионов направил на развитие холдинга «Синко», которым продолжает владеть через своего 89-летнего отца.
Генпрокуратура требует изъять в доход государства 100-процентные доли в «Специализированном застройщике Малюгина» и «Конкур», а также 100% долей в 19 компаниях холдинга «Синко». Суд уже наложил арест на имущество ответчиков в качестве обеспечительной меры.