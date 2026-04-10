Пентагон хочет закупить рекордное число РСЗО HIMARS в 2027 году

Пентагон планирует в 2027 финансовом году закупку систем HIMARS в количестве, превышающем пиковые показатели периода интенсивной помощи Украине. Это следует из соответствующего запроса американского оборонного ведомства на финансирование, пишет РИА Новости.
Сообщается, что на приобретение РСЗО HIMARS Пентагон запросил 745,7 миллиона долларов, что превышает уровень текущего финансирования в 12 раз. Предполагается, что будут приобретены 96 пусковых установок. Если запрос будет одобрен, американская армия доведет парк РСЗО HIMARS до 617 установок.
Ранее сообщалось, что Пентагон в 2027 финансовом году планирует поднять затраты на приобретение военной техники и вооружений почти вдвое — на 84,6%.
