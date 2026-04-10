В России с июля обязательным станет заполнение ИНН при переводах по СБП

С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через СПБ станет обязательным указывать ИНН. Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. Уточняется, что обязанность ляжет на банки.

— Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе «Мир, — пояснили “Известиям” в НСПК.

Заполнение ИНН станет обязательным при переводах между физлицами, а также между юрлицами и физлицами. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.