Третий спутник ReshuCube-3 запустит Университет Решетнева в 2027 году

Первый спутник вуза был запущен летом 2022 года.

Учёные Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева планируют отправить на орбиту третий малый спутник — ReshuCube-3. Запуск намечен на 2027 год. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказал заместитель заведующего лабораторией «Малые космические аппараты» Дмитрий Зуев.

Первый спутник вуза, ReshUCube-1, был запущен летом 2022 года, второй — год спустя. Теперь учёные хотят объединить их с новым аппаратом в интегрированную низкоскоростную IP-сеть.

Кроме того, в университете разработали систему ориентации для спутника, которая будет тесно взаимодействовать с двигателем. Это необходимо для точной стабилизации аппарата при проведении маневров. В будущем систему планируют устанавливать на спутники размерностью 6−8 юнитов. Сам двигатель также будет пригоден для использования на малых аппаратах для поддержания орбиты.

Ранее мы сообщали, что Красноярский край вошёл в пилотный федеральный проект по управлению наукой.