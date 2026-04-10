Белоруска получала счета за газ по 700 рублей в месяц из-за технического сбоя, который не спешили исправлять

Жительница Воложинского района получала счета за газ по 700 рублей в месяц из-за технического сбоя, который не спешили исправлять. С этой проблемой женщина обратилась в Комитет государственного контроля Минской области.
Многодетная мать столкнулась с проблемой счетов за газоснабжение после переезда в новый дом. Документы она подала вовремя, но газоснабжающая организация почему-то выставляла счета по полному тарифу.
«Сумма ежемесячной оплаты достигала 700 рублей — почти в 3 раза больше, чем было положено с учетом предусмотренных для женщины льгот», — рассказали в КГК.
В газовой службе на звонки отвечали, мол, звоните в следующем месяце — сделаем перерасчет. Но вместо этого нарастала пеня, а вопрос не решался. Тогда женщина обратилась в Комитет госконтроля Минской области. Там говорят:
«Выяснилось, что причиной бед стал технический сбой: газоснабжающая организация “потеряла” связь с актуальными сведениями ЖКХ из-за смены номера лицевого счета».
Только после вмешательства контролеров вместе с Воложинским райисполкомом ошибку устранили.
«Семье выставлен субсидируемый тариф и произведен полный перерасчет за все месяцы», — говорят в Комитете госконтроля.
