Белоруска получала счета за газ по 700 рублей в месяц из-за технического сбоя, который не спешили исправлять

Белоруска получала счета за газ по 700 рублей, но проблему не спешили исправить.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Воложинского района получала счета за газ по 700 рублей в месяц из-за технического сбоя, который не спешили исправлять. С этой проблемой женщина обратилась в Комитет государственного контроля Минской области.

Многодетная мать столкнулась с проблемой счетов за газоснабжение после переезда в новый дом. Документы она подала вовремя, но газоснабжающая организация почему-то выставляла счета по полному тарифу.

«Сумма ежемесячной оплаты достигала 700 рублей — почти в 3 раза больше, чем было положено с учетом предусмотренных для женщины льгот», — рассказали в КГК.

В газовой службе на звонки отвечали, мол, звоните в следующем месяце — сделаем перерасчет. Но вместо этого нарастала пеня, а вопрос не решался. Тогда женщина обратилась в Комитет госконтроля Минской области. Там говорят:

«Выяснилось, что причиной бед стал технический сбой: газоснабжающая организация “потеряла” связь с актуальными сведениями ЖКХ из-за смены номера лицевого счета».

Только после вмешательства контролеров вместе с Воложинским райисполкомом ошибку устранили.

«Семье выставлен субсидируемый тариф и произведен полный перерасчет за все месяцы», — говорят в Комитете госконтроля.

