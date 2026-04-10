Больше, чем герой: внук Гагарина о первом космонавте, гордости и большой ответственности

«Сами рассказываем ему, показываем фильмы, у него много детской литературы о первом космонавте, много артефактов в комнате. 12 апреля всегда особый семейный праздник для нас. Сын растет во всей этой атмосфере. Он у меня еще более приземленный парень, чем я. Экстремальные развлечения — все мимо, на американские горки его не затащишь. Какой-то особенной тяги конкретно к авиации, к космосу пока не проявляет, но живо интересуется наукой и техникой, очень любит со своей мамой посещать всевозможные музеи, где особенно можно поделать какие-то опыты и эксперименты. Потом пытаются с друзьями дома их повторять, после чего нам часто приходится долго убираться и отмывать все», — говорит Кондратчик. Кстати, Леонид, как и его прадед и отец, собирает коллекцию монет.