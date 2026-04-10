Больше, чем герой: внук Гагарина о первом космонавте, гордости и большой ответственности

12 апреля 1961 года вписано в историю человечества как один из важнейших дней, а Юрий Гагарин — первый космонавт планеты — навсегда останется героем в сердцах людей. 65 лет отделяют нас от события, когда человек впервые совершил полет в космическое пространство. Сегодня мы можем прикоснуться к тому моменту через снимки, книги, фильмы, рассказы современников, воспоминания близких. Для семьи Гагарина полет стал личной историей. Историей, где Юрий Алексеевич намного больше, чем герой. Муж, отец, дед и прадед, которым гордятся.
Юрий Кондратчик несколько лет живет и работает в Хабаровске, управляет крупнейшей авиагаванью Дальнего Востока — международным аэропортом имени Г. И. Невельского. Своего легендарного деда Юрий не знал, Гагарин погиб за 21 год до его рождения, но в семье бережно хранят память о нем.
«Теплые воспоминания сохранились о Юрии Алексеевиче. Для моей мамы, Галины Юрьевны, моей тети, ее сестры, он в первую очередь был любящим папой. К сожалению, Юрий Алексеевич очень мало времени мог с ними проводить из-за подготовки к полету, а после него можно сказать, что сам себе практически не принадлежал — началась различная общественная деятельность. Но тем не менее в памяти навсегда сохранились трогательные моменты: как брал на руки, как читал с ними стихи, вспоминаются улыбки, смех, дом, полный людей. Для всех нас Юрий Алексеевич воспринимается больше как часть семьи, а не как национальный герой. В первую очередь как предок, которым можно гордиться», — говорит Кондратчик.
Хранительница семьи.
Сам Кондратчик основные семейные традиции связывает больше с бабушкой со стороны матери, супругой Гагарина, Валентиной Ивановной. В детстве он из Москвы ездил к ней в Звездный городок на все лето, проводил дни в том самом доме, построенном специально для первого отряда космонавтов. Просторная четырехкомнатная квартира, где Валентина Ивановна жила с Юрием Алексеевичем с 1966-го, всегда напоминала музей, делится внук Гагарина.
«Там вся атмосфера такая. Ее вот прямо надо прочувствовать. В маленькой прихожей висит канонический, можно сказать, портрет — тот, в скафандре. Встречает с порога. Ну и в самой квартире много интересного — подарков с дарственными надписями на разных языках, вещей, которые привозились из зарубежных поездок во время “миссии мира”, когда Юрий Алексеевич посетил почти три десятка стран. Для пацана 10−12 лет, не помню, сколько мне было, жить в такой квартире было не очень просто. Всегда была опасность что-то разбить или сломать случайно. И правила — они всегда были очень строгими. И конечно, не всегда удавалось им следовать», — рассказывает Кондратчик.
Валентина Ивановна была сдержанной, немногословной, скромной, делится Кондратчик. Была опорой семьи и ее хранителем. Она через многое прошла: трудности при подготовке к историческому полету, мировая слава Гагарина после успешного полета советского космического корабля «Восток», изменившего жизнь всей семьи, трагическая гибель первого космонавта, после чего его вдове пришлось в одиночку растить двух дочерей. Все это не могло не оставить свой след.
«Понятно, что было много помощи со стороны близких, большая поддержка со стороны сообщества жителей Звездного городка, первого отряда космонавтов, где все друг друга поддерживали, друг другу помогали. Они же так и продолжали жить в том доме с самого начала формирования отряда. Сама бабушка ни у кого никогда не просила помощи, всегда жила очень скромно, всегда старалась избегать больших праздничных мероприятий к круглым датам и прочим, куда ее приглашали. В самых исключительных случаях она посещала приемы в Кремле, которые устраивались на высшем уровне. На ключевые даты — на день рождения Юрия Алексеевича 9 марта и на день его гибели 27 марта — всегда собиралась делегация из Звездного городка, ходили вместе, гуляли, посещали памятные места», — рассказывает Кондратчик.
Отношения с Валентиной Ивановной, несмотря на ее строгость, всегда были теплыми. Для Кондратчика она прежде всего была любимой бабушкой, и о прошлом он ее особенно не расспрашивал. Ребенком все воспринималось как данность — связанная с первым космонавтом планеты история, и родство с ним, и окружающее. Те летние дни у бабушки стали просто счастливыми детскими воспоминаниями.
Валентина Ивановна очень любила заниматься садом и огородом на даче, куда непременно ездила на велосипеде, «это была прямо такая традиция», делится Кондратчик. Внуков — Юрия и его двоюродную сестру Екатерину — она часто брала с собой. Вся первая половина дня обычно проходила в делах, а вторая — в прогулках. В Звездном городке, в отличие от Москвы середины девяностых, можно было гулять дни напролет везде, где хочется. В Москве же одного никуда не отпускали. «Можно было болтаться по городку, играть сколько угодно в футбол с местными ребятами. И я от этого всего получал огромное удовольствие», — вспоминает Кондратчик.
От Гагарина внуку досталась коллекция монет, которые он привозил из поездок по разным странам. Ее потом передала бабушка. В детстве Кондратчик очень любил рассматривать монеты из Кубы, Америки, стран Африки. Он и сам потом активно пополнял баночку с монетками новыми экземплярами. Получился «приличный» объем, рассказывает Кондратчик.
У Валентины Ивановны семья собиралась часто, Кондратчик уже позже приезжал к ней с сыном Леонидом, его привозили совсем маленьким. Валентина Ивановна успела чуть-чуть понянчить правнука. Она ушла в 2020 году на 85-м году жизни.
Большая гордость и большая ответственность.
Причастность к семье великого человека ощущалась с детства. Кондратчик помнит интервью с мамой, общение с журналистами, различные праздничные мероприятия на 12 апреля. Одно из ранних воспоминаний — съемка передачи «Поле чудес» ко Дню космонавтики и встреча с ее ведущим Леонидом Якубовичем. Их пригласили туда с мамой.
«Саму съемку помню смутно, но сохранились кадры, где я сидел на руках у Леонида Аркадьевича, будучи мелким, и дергал его за усы», — говорит Кондратчик.
Быть частью семьи Гагарина — это большая гордость и большая ответственность. В школе, делится Кондратчик, это создавало некоторые трудности. Дети в первую очередь хотят быть детьми, а когда на них накладывают какие-то дополнительные обязательства, попрекают родством с известным человеком, все становится немного сложнее. Сверстники тоже, бывало, прибегали к таким методам, но это были обычные детские выходки. Отношения с одноклассниками были хорошими. В университете о том, что Юрий — правнук Гагарина, узнали не сразу, выяснилось традиционно к празднованию Дня космонавтики. Люди так или иначе всегда узнают об этом на любом месте учебы или работы и всегда отмечают большое сходство Юрия со своим знаменитым дедушкой, особенно в открытой и искренней улыбке, которая запомнилась миру.
«Юрий Гагарин — это не просто какой-то известный человек. Это человек со всемирно известным образом без каких-то темных сторон, человек, который действительно является национальным героем и одним из самых узнаваемых людей на планете. И конечно, это такой отпечаток накладывает на всю твою жизнь, заставляет контролировать каждый свой поступок», — говорит Кондратчик.
Мечты пойти по стопам деда у него никогда не было, хотя признается, что побывать в космосе, увидеть Землю с орбиты хотел бы, как и многие. Есть большое желание побывать с семьей на запуске ракеты с космодрома Восточный, но пока не получается.
В детстве Кондратчик хотел стать врачом, как и его отец Константин Леонидович. Он детский гематолог. Медицинское образование было и у обеих бабушек. Но когда пришло время определяться с выбором профессии, от медицины отговорил отец. Сказал: непростая в эмоциональном плане специальность — и порекомендовал искать альтернативы. Кондратчик в итоге получил образование по госуправлению и экономике: окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, защитил диссертацию в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова и получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2018 году переехал в Хабаровск. Является депутатом Законодательной думы Хабаровского края.
Дальний Восток не чужой для семьи Кондратчика. Дед по отцовской линии жил в Уссурийске в Приморском крае, отец — на Камчатке и во Владивостоке. Кондратчик с женой и сыном обосновались в Хабаровске. Восьмилетний Леонид много знает о своем прадедушке.
«Сами рассказываем ему, показываем фильмы, у него много детской литературы о первом космонавте, много артефактов в комнате. 12 апреля всегда особый семейный праздник для нас. Сын растет во всей этой атмосфере. Он у меня еще более приземленный парень, чем я. Экстремальные развлечения — все мимо, на американские горки его не затащишь. Какой-то особенной тяги конкретно к авиации, к космосу пока не проявляет, но живо интересуется наукой и техникой, очень любит со своей мамой посещать всевозможные музеи, где особенно можно поделать какие-то опыты и эксперименты. Потом пытаются с друзьями дома их повторять, после чего нам часто приходится долго убираться и отмывать все», — говорит Кондратчик. Кстати, Леонид, как и его прадед и отец, собирает коллекцию монет.
«Сейчас монеты уже редкость, в основном тоже собирает мелочь, когда ездим куда-то в путешествия. Думаю, впоследствии он объединит свою коллекцию с коллекцией прадеда. Та баночка пока осталась в Москве», — отмечает Кондратчик.
Гагарин трижды посещал Хабаровск — по пути в Японию и обратно в 1962 году и в 1967-м — по пути в Комсомольск-на-Амуре на празднование 35-летия города. Имя Гагарина носят парк культуры и отдыха и улица в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре именем первого космонавта названы авиационный завод, парк и одна из улиц, в городе установлен и памятник, где Гагарин запечатлен сидящим в момент подготовки к полету.
Первые во Вселенной.
День космонавтики, как и по всей стране, в Хабаровске отмечают концертами, лекциями, спектаклями, разными тематическими мероприятиями, проходят выставки. Экспозиции с фотографиями, документами из личного дела Гагарина последние несколько лет организовывают и в Хабаровском аэропорту.
В этом году международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского и информационное агентство ТАСС при поддержке Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина реализовали совместный проект в рамках Всероссийской недели космоса. На площадке аэропорта к Дню космонавтики открылась фотоэкспозиция «Первые во Вселенной», объединившая уникальные фотографии первых космонавтов, процесса подготовки к полетам, снимки, на которых запечатлены живые эмоции пионеров космоса, людей во время масштабных народных гуляний и праздничных митингов в честь первого в мире человека, совершившего орбитальный полет на советском космическом корабле «Восток».
Всего представлены 40 фотографий, большая часть — из фотохроники ТАСС. Среди них снимки с Гагариным во время тренировки при подготовке к космическому старту в Звездном городке в 1959 году, с летчиком-космонавтом Андрияном Николаевым во время прыжка с парашютом на предполетных тренировках в 1968-м, есть кадр, где космонавт Герман Титов читает газету с сообщением о своем успешном космическом полете на корабле «Восход-2», и множество других уникальных фотографий.
Евгения Летта.